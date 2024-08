Dessau/MZ. - Durch einen gehackten Messenger-Account einer Freundin ist eine 46-Jährige mit einem versprochenen Gewinnspiel betrogen worden. Das hatte sie am Freitag im Polizeirevier angezeigt.

Wie die Polizei schildert, wurde die Frau über einen Messenger vom Account einer Freundin kontaktiert. Diese forderte die Telefonnummer der Geschädigten für die Teilnahme an einem Gewinnspiel. Nach Übersendung der geforderten Daten erhielt die Geschädigte von dem Account eine Gewinnbestätigung in Höhe von 4.050 Euro. Der Betrag sollte in mehreren Überweisungen ausgezahlt werden. Nach Prüfung der Kontoauszüge musste die Geprellte jedoch feststellen, dass die erste Teilzahlung nicht auf ihr Konto gebucht, sondern abgehoben wurde.

Die Frau kontaktierte daraufhin über andere Kommunikationswege ihre Freundin, wo sie erfuhr, dass der Account im Messenger-Dienst gehackt wurde. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.