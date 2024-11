Vor der 8. Strafkammer des Landgerichts in Dessau beginnt am 11. November ein spektakulärer Prozess gegen einen 32-jährigen Angeklagten aus Gräfenhainichen.

Dessau-Rosslau/MZ. - Vor der 8. Strafkammer des Landgerichts in Dessau beginnt am 11. November ein Prozess gegen einen 32-jährigen Angeklagten aus Gräfenhainichen, dem erpresserischer Menschenraub in Tateinheit mit Erpressung, Körperverletzung, Diebstahl und Bedrohung vorgeworfen wird.

Der Angeklagte soll mit einem bislang unbekannten Mittäter im Dezember 2023 einen Mann in dessen Wohnung in Aken aufgesucht und von ihm ein „Strafgeld“ für dessen vermeintliche Aussage in einem Ermittlungsverfahren gegen einen Bekannten gefordert haben. Eine weitere Person, die mit in der Wohnung war, soll sich nach Faustschlägen bereit erklärt haben, 500 Euro von seinem Konto abzuheben. Die beiden Täter sollen dann mit den beiden Opfern gemeinsam zu einer Bankfiliale in Aken gefahren sein, wo sich der Kontoinhaber dann nach dem Abheben des Geldes entfernen durfte.

Mit dem zweiten Opfer sollen die Täter im Anschluss in ein Hotel nach Dessau gefahren sein, wo sie unter der Androhung von Injektionen auch noch dessen Autoschlüssel verlangt haben sollen. Dem Opfer soll es nach einiger Zeit gelungen sein, sich in die Hotellobby zu flüchten und von dort die Polizei zu informieren.

Gegen den mehrfach vorbestraften Angeklagten hatte das Landgericht Dessau bereits 2017 wegen schweren Raubes und räuberischer Erpressung eine Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Jahren verhängt, die er bis Juli 2022 verbüßt hat.