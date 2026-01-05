Die Mehrwertsteuersenkung entlastet seit dem 1. Januar die Gastronomie auch in Dessau-Roßlau, doch hohe Kosten bleiben eine Herausforderung. Was die Wirte dazu sagen.

Mehrwertsteuer auf Speisen sinkt von 19 auf sieben Prozent - Wirte hoffen auf besseres Jahr 2026

Tobias Gröger ist Betreiber des Kornhauses und des Brauhauses „Zum Alten Dessauer“.

Dessau/MZ. - Seit dem 1. Januar müssen auch Dessau-Roßlauer Gastronomiebetriebe auf Speisen nur noch sieben statt 19 Prozent Mehrwertsteuer zahlen – so wie bereits während der Corona-Pandemie. Eine Erleichterung, wie drei Betreiber Dessauer Restaurants im Gespräch mit der Mitteldeutschen Zeitung berichten.