weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Steuersenkung für Gastro: Mehrwertsteuer auf Speisen sinkt von 19 auf sieben Prozent - Wirte hoffen auf besseres Jahr 2026

Steuersenkung für Gastro Mehrwertsteuer auf Speisen sinkt von 19 auf sieben Prozent - Wirte hoffen auf besseres Jahr 2026

Die Mehrwertsteuersenkung entlastet seit dem 1. Januar die Gastronomie auch in Dessau-Roßlau, doch hohe Kosten bleiben eine Herausforderung. Was die Wirte dazu sagen.

Von Tizian Hempel 05.01.2026, 14:00
Tobias Gröger ist Betreiber des Kornhauses und des Brauhauses „Zum Alten Dessauer“.
Tobias Gröger ist Betreiber des Kornhauses und des Brauhauses „Zum Alten Dessauer“. Foto: Thomas Ruttke

Dessau/MZ. - Seit dem 1. Januar müssen auch Dessau-Roßlauer Gastronomiebetriebe auf Speisen nur noch sieben statt 19 Prozent Mehrwertsteuer zahlen – so wie bereits während der Corona-Pandemie. Eine Erleichterung, wie drei Betreiber Dessauer Restaurants im Gespräch mit der Mitteldeutschen Zeitung berichten.