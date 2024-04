In mehreren Fällen haben unbekannte Täter in den vergangenen Tagen versucht, Autos kurzzuschließen und zu stehlen. Alle Diebstahlversuche scheiterten. Die Polizei hat aber in einem Fall im Fußraum eines Autos eine Geldbörse gefunden, die nicht dem Besitzer gehörte...

Dessau/MZ. - In mehreren Fällen haben unbekannte Täter in den vergangenen Tagen versucht, Autos kurzzuschließen und zu stehlen. Das hat das Polizeirevier mitgeteilt. Alle Diebstahlversuche scheiterten. Die Polizei hat aber in einem Fall eine Geldbörse gefunden, die zu einem mutmaßlichenTäter geführt hat.

Am Mittwoch war eine Funkstreifenbesatzung der Polizei von Passanten auf ein Auto am Seminarplatz aufmerksam gemacht worden, bei dem die Scheibe eingeschlagen worden war. Da der Halter zunächst nicht angetroffen wurde, war das Auto durch ein Abschleppunternehmen geborgen und gesichert worden. Den entstandenen Gesamtschaden gibt die Polizei mit etwa 6.000 Euro an.

Ebenfalls gewaltsam drangen unbekannte Täter in einen Volkswagen einer 50-Jährigen ein. Sie hatte das Auto am Montag gegen 8 Uhr auf einem Parkplatz in der Jahnstraße abgestellt. Als sie es am Mittwoch gegen 14 Uhr wieder nutzen wollte, war die Fensterscheibe eingeschlagen worden. Die Täter hatten nicht nur versucht, das Auto kurzzuschließen, sondern entwendeten auch mehrere Geldmünzen aus der Mittelkonsole. Der Schaden wurde mit 500 Euro angegeben.

Auch ein 67-jähriger Fahrzeughalter meldete der Polizei einen Einbruch in seinen Pkw. Er hatte auf dem Hinterhof seiner Wohnanschrift in der Askanischen Straße geparkt. Dort hatte er sein Fahrzeug am Dienstag gegen 15.45 Uhr abgestellt. Am nächsten Tag gegen 10 Uhr hatte er feststellen müssen, dass die Fahrertür offensteht. Das Schloss der Fahrertür wies erhebliche Beschädigungen auf, eine Seitenscheibe war gewaltsam geöffnet worden.

Bei der Anzeigenaufnahme und Kontrolle des Autos fand die Polizei im Fußraum vor dem Fahrersitz eine Geldbörse. Diese konnte einer tatverdächtigen Person zugeordnet werden, heißt es aus dem Polizeirevier. Die Ermittlungen dauern an. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von circa 200 Euro.