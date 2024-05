Bildung und Erziehung in Halles Osten Richtfest für Kita-Hort-Neubau: Die Außenhülle steht

12,5 Milliarden Euro soll der Kita-Hort-Ersatzneubau in Halle-Diemitz kosten, in dem künftig 310 Kinder Platz finden. Am Dienstag feierten die Beteiligten den ersten Zwischenerfolg: Richtfest.