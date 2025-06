Am Wochenende hatte im Dessauer Norden eine Laube gebrannt. Nun waren die Kameraden schon wieder am Rosenhof gefordert.

Neues Feuer am Rosenhof in Dessau - Rauchwolken stehen über dem Norden der Stadt

Dessau-Rosslau/MZ. - Im Dessauer Norden, in der Nähe des Rosenhofs, ist es am Montagnachmittag gegen 14 Uhr erneut zu einem Feuer gekommen. Das teilte die Feuerwehr auf MZ-Anfrage mit. Erst am Samstag hatte in der Nähe eine Laube gebrannt.

Die Rauchsäule war weithin sichtbar. Als die Einsatzkräfte am Unglücksort eintrafen, stand die Garage bereits in Flammen. Bei den Löscharbeiten waren 24 Mann der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr Waldersee mit fünf Löschfahrzeugen im Einsatz.

Die Ausbreitung des Feuers konnte verhindert, der Brand gelöscht werden. Der Schaden wird derzeit auf 20.000 Euro geschätzt.