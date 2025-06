Zum bereits zwölften Mal findet am 21. Juni der Himmelswegelauf statt. Läufer, Radfahrer, Walker und Wanderer treten an. Am Ziel an der „Arche Nebra“ wird ein buntes Rahmenprogramm geboten.

Naumburg/Nebra/cm - Bereits zum zwölften Mal treffen sich am 21. Juni wieder Läufer, Radfahrer, Walker und Wanderer zum beliebten Himmelswegelauf. Der Veranstalter, der Verein „run“, rechnet mit rund 900 Teilnehmern. In diesem Jahr dürfen sich alle Starter auf Himmelsscheiben-Medaillen im neuen Design freuen.

Marathonläufer und Radler starten am Sonnenobservatorium Goseck, Teilnehmer des Halbmarathons in Laucha, alle anderen an der „Arche Nebra“ in Kleinwangen. Anmeldungen sind bis zum 10. Juni über die Homepage des Veranstalters möglich.

Das Ziel für alle ist das Besucherzentrum am Fuße des Mittelbergs, wo den ganzen Tag ein Programm geboten wird, teilt die „Arche Nebra“ mit. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt. Die ersten Siegerehrungen, moderiert von SAW-Moderator Holger Tappert, finden ab 11.45 Uhr am Zieleinlauf statt. Auch die 94-jährige Radsportlegende Täve Schur wird wieder erwartet. Der zweifache Olympiasieger und mehrfache Straßenweltmeister begleitet die Radtour, die über eine landschaftlich reizvolle Strecke vom Sonnenobservatorium Goseck zur „Arche“ führt. Götz Ulrich, Landrat des Burgenlandkreises, gibt wieder persönlich den Startschuss.

Aufgrund der Veranstaltung kommt es rund um das Besucherzentrum in Kleinwangen zu Verkehrseinschränkungen. Der Linienbus der PVG verkehrt an diesem Tag nicht zwischen den Haltestellen „Parkplatz Arche Nebra“ und „Aussichtsturm Mittelberg“, heißt es in der Ankündigung des Besucherzentrums weiter.