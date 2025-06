Westdorf/MZ - Helfen die Geschwindigkeitsmesstafeln an der Ortsdurchfahrt in Westdorf, das Tempo der Autofahrer zu reduzieren? Bereits das zweite Jahr stehen die Messtafeln mit den Smiley-Symbolen in beiden Fahrtrichtungen an der Landesstraße 228. Nun zog Ortsbürgermeister Ronny Küster im Ortschaftsrat auf Basis der Messungen innerhalb der Jahre 2024 und 2025 eine Bilanz für die Entwicklung an den beiden „Einflugschneisen“ am Landgraben und gegenüber der Firma Lorenz. Und das Ergebnis ist eindeutig: „Es ist nicht besser geworden“, erklärte Küster.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.