Stadt zieht im Umweltausschuss Bilanz zur Arbeit der Dessau-Roßlauer Umweltdetektive. Wo das Team Erfolge vorweisen kann und in welchen Bereichen die Anstrengungen verstärkt werden müssen.

Mehr Müll, weniger Anzeigen - Das ist die Bilanz der Umweltdetektive in Dessau-Roßlau

Dessau-Roßlau/MZ. - Illegal abgeladener Unrat in der Natur, alte Möbel auf dem Gehweg, Abfallcontainer, die von Sperrmüll und Kartons umringt sind – die meisten Menschen in Dessau-Roßlau ärgern sich darüber, wollen Ordnung, vermutet Kerstin Schulz, Abteilungsleiterin vom Stadtordnungsdienst. Seit 2022 beschäftigt die Stadt daher Umweltdetektive, deren Aufgabe es unter anderem ist, illegal entsorgte Abfälle zurückzuverfolgen. Die Ergebnisse ihrer Arbeit für das Jahr 2025 hat Schulz den Stadträten im Umweltausschuss vorgestellt.