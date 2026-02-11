Einkaufen in Dessau-Roßlau Mehr als 1.600 Unterschriften gesammelt: Wie Kunden um Nahversorger im Damaschkecenter Dessau kämpfen

Der Nahversorger „nah & gut“ verlässt zu Ende Februar das Damaschkecenter in Dessau. Der Stadtbezirksbeirat hat über 1.600 Unterschriften gesammelt, damit hier wieder ein Nahversorger einzieht. Welche Chancen es gibt.