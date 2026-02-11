weather regen
Dessau-Roßlau
  Einkaufen in Dessau-Roßlau: Mehr als 1.600 Unterschriften gesammelt: Wie Kunden um Nahversorger im Damaschkecenter Dessau kämpfen

Der Nahversorger „nah & gut“ verlässt zu Ende Februar das Damaschkecenter in Dessau. Der Stadtbezirksbeirat hat über 1.600 Unterschriften gesammelt, damit hier wieder ein Nahversorger einzieht. Welche Chancen es gibt.

Von Heidi Thiemann Aktualisiert: 11.02.2026, 11:38
Blick aus der Luft auf das Damaschkecenter: es befindet sich im Dessauer Süden im Bereich Damaschkestraße/Kreuzbergstraße.
Blick aus der Luft auf das Damaschkecenter: es befindet sich im Dessauer Süden im Bereich Damaschkestraße/Kreuzbergstraße. Foto: Th. Ruttke

Dessau/MZ. - „Wir brauchen einen Nahversorger im Damaschkecenter“, sagt Rita Bahn-Kunze, die Vorsitzende des Stadtbezirksbeirates Süd Haideburg, Törten. Mit der Meinung steht sie nicht alleine da.