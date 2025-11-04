Über einen betrunkenen Autofahrer ist die Polizei aus Dessau-Roßlau am Montag, 3. November, gegen 9.15 Uhr informiert worden.

Mann fährt in Dessau völlig betrunken zur Arbeit - Was der Atemalkoholtest für ein Ergebnis anzeigt

Dessau/MZ. - Über einen betrunkenen Autofahrer ist die Polizei aus Dessau-Roßlau am Montag, 3. November, gegen 9.15 Uhr informiert worden. Der Mitarbeiter einer an der Alten Landebahn gelegenen Firma sei mit seinem Auto unter Alkoholeinfluss auf dem firmeneigenen Parkplatz gefahren und habe es dort abgestellt. Das hat die Polizei mitgeteilt. Wer den Hinweis gegeben hat, dazu wurden keine Angaben gemacht.

Vor Ort trafen die eingesetzten Polizisten auf den 54-jährigen Fahrer und führten bei ihm einen Atemalkoholtest durch. Dieser Test ergab einen vorläufigen Wert von über 2,6 Promille, so dass eine beweissichere Blutprobenentnahme angeordnet. Die Blutprobenentnahme wurde durch einen Arzt im Polizeirevier Dessau-Roßlau durchgeführt.

Den Führerschein des Mannes stellten die Polizisten sicher, untersagten ihm die Weiterfahrt und fertigten eine entsprechende Strafanzeige.