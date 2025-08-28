In der Silvesternacht 2019 Mann erscheint mit Pistole im Dessauer Klinikum - und geht gegen verhängte Bewährungsstrafe vor

Vor dem Landgericht Dessau hat ein Prozess gegen einen Mann begonnen, der sich vor über fünf Jahren in die Psychiatrie einweisen lassen wollte. Allerdings hatte er eine Walther PPK dabei.