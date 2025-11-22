In Brasilien läuft die Klimakonferenz – aber wie steht es um die Maßnahmen in Dessau-Roßlau? Was schon gut läuft und warum Klimaschutzmanager Michael Ahlers optimistisch bleibt.

Dessau-Rosslau/MZ. - Trotz vieler anderer weltweiter Krisen bleibt es eine der größten Herausforderungen unserer Zeit: Wie können wir den Klimawandel noch aufhalten und wie gehen wir mit Hochwasser, Dürren und anderen Folgen der globalen Erwärmung um? In Belém in Brasilien findet noch bis Freitag die UN-Klimakonferenz statt. Rund 200 Länder der Welt beraten darüber, wie sie die Erderwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts unter zwei und möglichst bei 1,5 Grad halten können.