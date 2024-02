Manager und Polizei ziehen Fazit von der Party am Sonntag. Was gelobt wurde und wann der nächste Umzug stattfinden wird.

Lob für Karneval in Dessau: 10.000 Gäste haben den Jubiläumsmzug miterlebt

Tausende säumtenam Sonntag die Straßen beim 25. Karnevalsumzug in der Dessauer Innenstadt.

Dessau/MZ. - „Alles hat wunderbar funktioniert“, sagt Olaf Bülow am Tag nach dem großen Karnevalsumzug durch Dessau. Der Manager des Umzugs dankt allen, die an der Organisation beteiligt waren, den Umzug mitgestaltet haben und die den bunten Tross an der 2,6 Kilometer langen Strecke durch die Stadt miterlebt haben.

Laut Polizeiangaben waren am Sonntag in der Spitze 10.000 Besucher am Straßenrand gezählt worden. Viele von ihnen haben die anschließende Party auf dem Marktplatz mit gefeiert.

2.500 Mitwirkende waren beim Umzug durch die Innenstadt dabei

Beim Umzug dabei waren 60 Wagen und 30 Fußgruppen - dahinter verbergen sich laut Olaf Bülow rund 2.500 Personen, die aktiv auf der Strecke dabei waren: Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche. „Nicht nur die Karnevalsvereine kamen mit Kind und Kegel, auch die Sportvereine und andere waren zahlenmäßig stark vertreten“, stellt er fest.

Sie alle haben für Frohsinn und gute Laune gesorgt und die Zuschauer an der Strecke angesteckt. „Ich war erstaunt, wie viele Zuschauer über die gesamte Länge am Straßenrand standen“, gibt er zu und freut sich über die Resonanz. Ebenso darüber, dass viele Besucher kostümiert kamen. Das sei ein Zeichen dafür, dass der Umzug ankommt.

Auch die Strecke, die von der von der Franzstraße, Kavalierstraße über den Albrechtsplatz schließlich zum Marktplatz führte, habe sich bewährt, findet Bülow. Auf dem Marktplatz hatte sich nach dem Umzugsende die Zugparty angeschlossen. Bis 16 Uhr wurde hier gefeiert - dank der vielen Aktiven.

Sanitäter mussten nur in einem Fall zu Hilfe eilen

Rund 250 Personen haben laut dem Manager des Rosensonntagspektakels das Bühnenprogramm gestaltet und abgesichert sowie insgesamt den Karnevalsumzug mit begleitet. Unter ihnen ist auch die 20-köpfige Ordnergruppe, die beim Umzug aufgepasst hat, dass an der Strecke alles reibungslos funktioniert und niemand gefährdet wird.

Laut Polizei verliefen der Umzug und die Zugparty ohne Störungen. Die Sanitäter, die den Rosensonntag mit abgesicherten, hatten laut Olaf Bülow nur einen kurzen Einsatz, als sie zum Ende des Umzugs einer älteren Dame behilflich sein mussten.

Kehraus: Der Schmutz des 25. Karnevalsumzugs wird aufgekehrt. Foto: Thomas Ruttke

2,62 Tonnen Müll wurden zum Schluss zusammengekehrt

Geklappt hatte nicht nur das Feiern - auch das Aufräumen danach. Der Stadtpflegebetrieb hat bereits am Sonntag für Ordnung gesorgt. Dabei wurden 2,62 Tonnen Müll aufgekehrt - 0,3 Tonnen mehr als 2023.

Doch nach dem Umzug ist vor dem Umzug. Der nächste wird am 2. März 2025 gefeiert.