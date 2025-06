Freyburg/Gleina/tra - Auslöser für einen Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen in Freyburg ist am Donnerstagvormittag ein Reh gewesen. Das Wildtier war bei Freyburg plötzlich auf die B 180 gesprungen. Wie die Polizei mitteilte, versuchte eine in Richtung Gleina fahrende Frau noch, ihren Pkw mit einer Vollbremsung zu stoppen, dies gelang jedoch nicht.

Das Reh geriet durch den Zusammenstoß in den Gegenverkehr und wurde dort von einem weiteren Fahrzeug erfasst. Ein unmittelbar dahinter fahrender Pkw konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den zweiten Wagen auf. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Reh verendete an der Unfallstelle.