Die Siegerin von „Deutschland sucht den Superstar“ 2013, Beatrice Egli, wird in diesem Sommer ein Livekonzert in Weißenfels geben. Wann der Schlagerstar auftritt und welche Popgröße kurz vor ihr ein Gastspiel in der Stadt gibt.

Weißenfels/MZ - In Weißenfels geben sich in diesem Sommer die Musikstars die Klinke in die Hand: Nach dem für den 22. August angekündigten Livekonzert des Popsängers Bosse ist am Tag darauf, 23. August, Schlagerstar Beatrice Egli („Mein Herz“) an selber Stelle zu erleben. Die Show der Schweizerin, die 2013 die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ gewonnen hatte, beginnt an jenem Tag 20 Uhr, teilte die Stadtverwaltung mit. Tickets unter anderem in der Touristinformation Weißenfels (Markt 3, Telefon: 03443/30 30 70) und im Internet unter anderem bei www.tim-ticket.de