Schwiegermutter in Wittenberg attackiert – „Wollte sie umbringen“

Mit einer Waffe soll ein Mann in Wittenberg seine Schwiegermutter bedroht und schwer verletzt haben.

Dessau/Wittenberg/MZ. - Das Verfahren gegen einen Mann aus Wittenberg, dem die Staatsanwaltschaft versuchten Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorwirft, ist am Mittwoch vor der 2. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau fortgesetzt worden. Erste Zeugin war die Frau, auf die der 43-Jährige eine langläufige Schusswaffe gerichtet haben soll. Als diese nach mehrmaligem Betätigen des Abzugs nicht funktionierte, schlug er die Mutter seiner ehemaligen Partnerin derart heftig, dass er ihr an jenem Abend des 12. November 2024 einen Bruch des Unterarmes zufügte.