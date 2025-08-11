Bei einem Unfall in Dessau ist am Freitag, 8. August, eine Radfahrerin schwer verletzt worden.

Lkw-Fahrer biegt bei Rot ab - Radfahrerin wird bei Unfall in Dessau schwer am Kopf verletzt

Dessau/MZ. - Bei einem Unfall in Dessau ist am Freitag, 8. August, eine Radfahrerin schwer am Kopf verletzt worden. Das hat am Montag der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst in Dessau gemeldet.

Zu dem Unfall kam es gegen 14.35 Uhr auf der B 184 an der Kreuzung Ziebigker Straße / Kühnauer Straße. Der 29-jährige Fahrer einer Sattelzugmaschine DAF mit Anhänger hatte die Kreuzung aus Richtung Ziebigker Straße befahren und wollte nach links auf die B 184 in Richtung Brauereistraße abbiegen. Beim Abbiegen war die Ampel für ihn nach Polizeiangaben jedoch auf Rot geschaltet. Gleichzeitig wollte eine 59-jährige Radfahrerin den Kreuzungsbereich in Richtung Ziebigker Straße überqueren. Dabei kam zur Kollision.

Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich schwer am Kopf. Sie wurde unmittelbar ins Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich voll gesperrt, die Sperrung konnte gegen 15.45 Uhr wieder aufgehoben werden. Gegen den Fahrer der Sattelzugmaschine wurde ein Strafverfahren eingeleitet.