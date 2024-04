Lesefest und Open-Air-Konzerte Letzte Absprachen getroffen - Gartenträume-Lounge in Dessau steht vor ihrer fünfter Saison

Das Warten hat ein Ende: Am Montag wurden alle Vorbereitungen abgeschlossen, damit die Gartenträume-Lounge den Dessauer Marktplatz auch in diesem Jahr wieder in eine Wohlfühloase verwandeln kann. Was geplant ist.