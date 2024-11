Fantasievolle Kulissen Leere Schaufenster erwachen: Neustadt-Agentur startet in Innenstadt von Dessau besondere Kunstaktion

Die Dessauer Neustadt-Agentur lässt in der dunklen Jahreszeit mit Märcheninszenierungen verwaiste Geschäften erleuchten. Die besondere Kunstaktion an neun Innenstadt-Standorten startet Ende November und läuft bis Ende Januar. Was sich dahinter verbirgt.