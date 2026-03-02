Die CDU hat ein Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige beschlossen. Warum das von einer Dessau-Roßlauer Elterninitiative begrüßt wird und was das Dessauer Liborius-Gymnasium jetzt schon macht.

Leben statt Algorithmen - Warum Elterninitiative aus Dessau ein Social-Media-Verbot für unter 14-Jährige begrüßt

Bettina Höll (rechts) und Randolph Hoffmann von der Elterninitiative „Smarter Start ab 14“ machen sich zusammen mit Veronika Gründig, Unterstufenkoordinatorin am Liborius-Gymnasium, für ein Mindestalter zur Nutzung von Smartphones und Social-Media stark.

Dessau/MZ. - Schnell mal die neuesten Videos bei TikTok checken oder auch selbst schnell einen Clip erstellen, auf Instagram und Facebook liken und kommentieren, mit dem Kurznachrichtendienst X oder auch Snapchat und Reddit immer mit der Community verbunden und up to date bleiben, das ist der Alltag vieler Jugendlicher auch hierzulande.