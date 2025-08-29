Der Bezahldienstleister „Paypal“ hatte in dieser Woche ein Problem. Die Banken haben reagiert. Was man trotzdem tun sollte.

Lastschriften von Paypal gestoppt - Sparkasse Dessau warnt Kunden und rät zu mehr Aufmerksamkeit

Dessau-Rosslau/MZ. - Die Stadtsparkasse Dessau hat ihren Kunden geraten, Bewegungen auf ihrem Konto besonders zu beobachten und gegebenenfalls gestoppte Zahlungen nicht erneut auszulösen. Die Warnung erfolgt über die Sparkassen-App.

Grund ist ein „technisches Problem“ bei „Paypal“. In den vergangenen Tagen waren von dem Bezahldienstleister viele Millionen Lastschriften eingegangen, die teilweise verdächtige oder betrügerische Merkmale hatten. Die Sparkassen-Finanzgruppe hatte deshalb „zum Schutz der Kundschaft“ die Annahme von Paypal-Lastschriften insgesamt temporär gestoppt.

Die „Süddeutsche Zeitung“ hatte zuerst über die Paypal-Probleme berichtet. Demnach seien die Sicherheitssysteme „komplett oder größtenteils ausgefallen“. „Paypal“ sprach gegenüber „Heise“ davon, dass ein Sicherheitssystem „technisch“ nicht verfügbar gewesen wäre.