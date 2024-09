Eine MZ-Leserin kritisiert die augenärztliche Versorgung in der Stadt Dessau-Roßlau und erhebt Vorwürfe gegen Smile Eyes im Rathaus-Center. Was ihr Problem ist. Was das Unternehmen dazu sagt.

Dessau/MZ. - Erbost und verzweifelt wendet sich Leserin Heide Rudolph an die MZ-Lokalredaktion in Dessau. Seit Monaten versucht sie, einen Termin beim Augenarzt zu bekommen. Viele Jahre sei sie zu Untersuchungen zu einer Augenärztin in Dessau gegangen. „Seit dem Zusammenschluss einiger Ärzte im Smile Eyes in der Ratsgasse ist alles aus den Fugen geraten“, schreibt die Seniorin.