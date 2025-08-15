weather regenschauer
  4. Geschwindigkeitskontrolle: Landstraße zwischen Retzau und Sollnitz: Audi-Fahrer ist fast doppelt so schnell wie erlaubt

Zwischen Retzau und Sollnitz sind 80 km/h erlaubt. Ein Audi-Fahrer hat diese Vorgabe mehr als ignoriert.

15.08.2025, 09:26
Ein Blitzer am Straßenrand.
Ein Blitzer am Straßenrand. Symbolbild: IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Sollnitz/MZ. - Das wird teuer und folgenreich: Auf der L135 zwischen Retzau und Sollnitz ist am Donnerstag, 14. August, ein Raser geblitzt worden. Das hat der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst in Dessau mitgeteilt. Der 27-jährige Fahrer wurde mit seinem Audi mit 158 km/h gemessen. Erlaubt sind in diesem Bereich allerdings nur 80 km/h.

Gegen den Fahrer wurde nach Angaben der Polizei ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Hier drohen ein Fahrverbot von drei Monaten, zwei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld von 700 Euro.