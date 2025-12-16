Zwei AfD-Landtagsabgeordnetinnen haben eine Kleine Anfrage an die Landesregierung gestellt. Die Antwort ist eindeutig.

Land hat kein Interesse - Hafenverbund zwischen Roßlau, Magdeburg und Aken wird abgelehnt

Rosslau/MZ. - Die Landesregierung Sachsen-Anhalts sieht weiterhin keinen Bedarf die Binnenhäfen Magdeburg, Aken und Roßlau in einem gemeinsamen Hafenverbund zusammenzuführen. Das geht aus der schriftlichen Antwort des Ministeriums für Infrastruktur und Digitales hervor, die von Ministerin Lydia Hüskens unterzeichnet wurde.