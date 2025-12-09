Der MDR hat die Kultur-Reihe „Titel, Thesen, Temperamente“ im Bauhaus-Museum Dessau aufgezeichnet. Im Gespräch war Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Es ging um das Thema „Wie viel Staat braucht die Kultur?“.

Titel, Thesen, Weimer: Was der Kulturstaatsminister in Dessau zur AfD und zum Bauhaus gesagt hat

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer war zu Gast bei der Sendung „Titel, Thesen, Temperamente“ im MDR.

Dessau/MZ. - Das sonst eher nüchterne Foyer des Bauhaus-Museums ist kaum wiederzuerkennen: Rechtecke und Quadrate leuchten farbig, eine weiße, runde Fläche markiert eine Bühne, um die herum die Zuschauer positioniert sind. „Herzlich willkommen zu unserem ersten ttt-Talk aus dem Bauhaus-Museum in Dessau“, begrüßt Siham El-Maimouni die Gäste.