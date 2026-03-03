Zum 16. Mal hat am vergangenen Sonnabend im Dessauer Städtischen Klinikum der Aktionstag zum Tag der Seltenen Erkrankungen stattgefunden. Was eine Diagnose der Krankheiten so herausfordernd macht.

„Da stimmt etwas nicht“ - Warum QR-Codes vor einer Krankheit warnen, die mit Nasenbluten beginnt

32 Gruppen haben am Sonnabend beim 16. Aktionstag zum Tag der Seltenen Erkrankungen im Städtischen Klinikum Dessau mitgemacht.

Dessau/MZ. - Nasenbluten ist kein Drama. Kommt eben hin und wieder vor, bei manchen selten, bei anderen häufiger. Trotzdem klebt Simone Kesten, wenn sie unterwegs ist, hin und wieder Sticker an Laternenmasten. Auch in Dessau. Hinter Nasenbluten könnte mehr stecken, warnen die Sticker. Ein QR-Code führt zur Website der Morbus-Osler-Selbsthilfe.