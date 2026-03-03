Veranstaltung in Dessau Internationale Klasse und Lokalkolorit - „Feuerwerk der Turnkunst“ wird in der Anhalt Arena gezündet
Das „Feuerwerk der Turnkunst“ tritt die Nachfolge der in Dessau und Umgebung sehr beliebten „Gymmotion“-Reihe an. Wie es dazu kam.
03.03.2026, 13:35
Dessau/MZ. - Eine Show der Extraklasse erwartet Sportfans aus nah und fern am Mittwochabend in der Anhalt-Arena. Das „Feuerwerk der Turnkunst on stage“ macht auf seiner Wyld-Tournee 2026 dort Station. „Ein Erlebnis für die ganze Familie“, schreibt der Verein Anhalt Sport auf seiner Homepage.