Rodleben/MZ. - Auf der B184 zwischen Zerbst und Rodleben ist am Freitagabend, 29. November, ein Mercedes mit einer Kuh kollidiert. Das hat das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld mitgeteilt.

Der Unfall ereignete sich gegen 22.40 Uhr. Ein 42-jähriger Mercedes-Fahrer war dort auf der Bundesstraße in Richtung Rodleben unterwegs, als plötzlich mehrere Rinder die Fahrbahn überquerten. Trotz einer Gefahrenbremsung konnte der Fahrer eine Kollision mit einem Rind nicht verhindern. An dem Auto entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

Die Rinder entfernten sich in Richtung der dortigen Bahnstrecke. Zu Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs kam es nicht. Das Auto musste abgeschleppt werden. Zum Zustand der Kuh wurden keine Angaben gemacht.