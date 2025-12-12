Die Kulturstiftung würde gern Dessaus Kunstsammlung haben. Nun bewegt sich die Stadt, aber mit einer harten Bedingung: Das Land soll alle Kosten fürs Theater tragen. Kann das klappen?

Kompromiss bei Übertragung der Dessauer Gemäldegalerie - Gibt es Geld für das Theater?

Hier liegt der Dessauer Kulturschatz: In der Anhaltischen Gemäldegalerie hängen Bilder im Wert von vielen Millionen Euro. Gehen sie bald an die Stiftung und gibt es im Gegenzug mehr Geld fürs Theater?

Dessau/MZ. - Für die Verhandlung zwischen der Stadt und der Kulturstiftung um die Übertragung des Georgiums samt Gemäldebestand in der Galerie hat der Stadtrat Oberbürgermeister Robert Reck einen anspruchsvollen Auftrag mitgegeben. Er soll erreichen, dass das Land die kompletten Kosten für das Anhaltische Theater übernimmt, sollten Schloss, Park und Kunstgegenstände des Georgiums an die Kulturstiftung Dessau-Wörlitzer Gartenreich dauerhaft verliehen werden. Ein entsprechender Änderungsantrag der CDU fand bei der letzten Stadtratssitzung des Jahres am Mittwoch eine knappe Mehrheit.