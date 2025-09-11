Nach der Freiwilligen Feuerwehr in Roßlau hat sich am Mittwoch der Heimatverein Kochstedt den „Vereins-Tausi“ geholt. Und wie.

Dessau/MZ. - Innerhalb kurzer Zeit ist das zweite Mal ein „Vereins-Tausi“ des Senders „Radio Brocken“ nach Dessau-Roßlau gegangen.

Konnten sich am letzten Freitag im August die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Roßlau über 1.000 Euro des Senders und über eine zusätzliche Aufstockung von 500 Euro durch die Sparkasse Dessau für die Feuerwehr-Kasse freuen, gingen am Dienstag, dem 9. September, 1.000 Euro und ebenfalls eine Aufstockung von 500 Euro durch die Sparkasse Dessau zum Heimatverein „Zuhause in Kochstedt“. In der Morning-Show von Radio Brocken wurde am Dienstag aus dem Pool der zahlreichen Bewerbungen um den „Vereins-Tausi“ der Kochstedter Heimatverein gezogen.

Da sich Alexander Steg vom Vorstand des Vereins rechtzeitig beim Sender zurückmeldete, waren die ersten 500 Euro gesichert. Am Nachmittag musste der Verein dann mindestens 100 Leute organisieren, die zwischen 16 und 17 Uhr zum Vereinsgelände kamen, um weitere 500 Euro vom Sender zu erhalten. Das gelang mühelos.

Mehr als 400 Einwohner kamen am Mittwoch zum Heimatverein Kochstedt - und feierten gleich eine kleine Party

Mehr als 400 Teilnehmer wurden zum Schluss gezählt, so dass insgesamt 1.000 Euro gesichert werden konnten. „Das war einfach Wahnsinn. Toll, dass so viele mitgemacht und uns unterstützt haben“, sagt am Tag danach Mario Pinkert, der Kassenprüfer des Vereins, im MZ-Telefonat. „Das zeigt auch wie stark der Zusammenhalt im Dorf untereinander und vor allem auch unter den Vereinen des Ortes ist“, lobte Pinkert. Rund 220 Mitglieder zählt der Heimatverein. Fast doppelt so viele kamen. Bei Getränken, mit Musik und Gegrilltem klang der erfolgreiche Tag auf dem Vereinsgelände mit den zahlreichen Besuchern aus.

Die 1.000 Euro von Radio Brocken und die zusätzlichen 500 Euro der Sparkasse Dessau werden laut Mitteilung des Vereins auf das Spendenkonto für den Erwerb des Vereinsgeländes fließen. Für eine Summe im unteren sechsstelligen Bereich hat der Heimatverein kürzlich einen Teil des Geländes der Gaststätte „Grüner Baum“, auf dem das selbst sanierte Vereinsheim steht, erworben. Die nächsten Jahre müssen die entsprechenden Kredite zurückgezahlt werden. Einige Tausend Euro an Spenden sind schon eingegangen. Auf der Vereins-Homepage fürkochstedt.de werden in einem Laufband die Spender aufgelistet.