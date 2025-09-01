Die Freiwillige Feuerwehr in Roßlau erhält finanzielle Unterstützung. Wie es dazu kam. Und warum sich die Kameraden sogar über 1.500 Euro freuen können.

Die Aktion von „Radio Brocken“ bei der Feuerwehr in Roßlau: Viele kamen zur Unterstützung auf das Feuerwehr-Gelände.

Rosslau/MZ/TH. - Die Freiwillige Feuerwehr Roßlau hat am Freitag in der „Radio Brocken“-Morgenshow die ersten 500 Euro beim so genannten „Vereins-Tausi“ gekommen. Am Nachmittag konnten die Kameraden die Summe auf 1.000 Euro verdoppeln, wenn sich mehr als 100 Unterstützer an der Feuerwache einfinden. Diese Hürde wurde locker genommen.

„Was für ein großartiger Nachmittag bei uns auf der Feuerwehr“, verkündete die Feuerwehr in ihrem Whatsapp-Channel und dankte Radio Brocken und der Stadtsparkasse Dessau, die weitere 500 Euro beisteuerte, sowie der Feuerwehr Kühnau und dem DRK Dessau für ihre Unterstützung. „Ihr habt gezeigt, was Zusammenhalt bedeutet – für unsere Feuerwehr und für unsere Schifferstadt“, hieß es im Dankeschöne.

Radio-Brocken-Moderatorin Amrei Gericke erklärt in einem Statement, der Vereins-Tausi sei mehr als nur eine Finanzspritze: Er sei ein „Weckruf für den Zusammenhalt“ und zeige, wie sehr die Vereine in Sachsen-Anhalt zusammenstünden.

Die Siegprämie ist für die Roßlauer Kinder- und Jugendfeuerwehr vorgesehen- für Löschmaterialien, Kleidung und Spinde.