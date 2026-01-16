weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Wettbewerb der Gaststätten: Köche erfinden die Roulade neu - Restaurant „Zieglers“ aus Wörlitz gewinnt Regionalgericht 2025

Wettbewerb der Gaststätten Köche erfinden die Roulade neu - Restaurant „Zieglers“ aus Wörlitz gewinnt Regionalgericht 2025

Neun Gaststätten aus der Region haben am 2025er Wettbewerb um das Regionalgericht Anhalt teilgenommen. Sieger ist ein alter Bekannter.

Von Danny Gitter Aktualisiert: 16.01.2026, 09:38
Stephan Ziegler (rechts) und sein Koch-Talent Max Scherbaum freuen sich über die Titelverteidigung.
Stephan Ziegler (rechts) und sein Koch-Talent Max Scherbaum freuen sich über die Titelverteidigung. Foto: Gitter

Desau/MZ. - Es ist Mittwochabend, kurz nach 18 Uhr, als in der kleinen Weinbar „Feinherb“ in der Dessauer Johannisstraße großer Jubel aufbrandet. Soeben wurden die Sieger des Regionalgerichts Anhalt 2025 bekanntgegeben.