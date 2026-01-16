Neun Gaststätten aus der Region haben am 2025er Wettbewerb um das Regionalgericht Anhalt teilgenommen. Sieger ist ein alter Bekannter.

Köche erfinden die Roulade neu - Restaurant „Zieglers“ aus Wörlitz gewinnt Regionalgericht 2025

Stephan Ziegler (rechts) und sein Koch-Talent Max Scherbaum freuen sich über die Titelverteidigung.

Desau/MZ. - Es ist Mittwochabend, kurz nach 18 Uhr, als in der kleinen Weinbar „Feinherb“ in der Dessauer Johannisstraße großer Jubel aufbrandet. Soeben wurden die Sieger des Regionalgerichts Anhalt 2025 bekanntgegeben.