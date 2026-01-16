Berufsausbildung im Burgenlandkreis Motor läuft, Karriere startet - Was Kfz-Azubis zu Praxisprüfung meistern müssen

Kfz-Auszubildende im Burgenlandkreis, darunter zwei junge Frauen, durchlaufen ihre finale Praxisprüfung. Wie gut sie abgeschnitten haben – das sagt ihnen bis jetzt nur das Gefühl.