Berufsausbildung im Burgenlandkreis Motor läuft, Karriere startet - Was Kfz-Azubis zu Praxisprüfung meistern müssen
Kfz-Auszubildende im Burgenlandkreis, darunter zwei junge Frauen, durchlaufen ihre finale Praxisprüfung. Wie gut sie abgeschnitten haben – das sagt ihnen bis jetzt nur das Gefühl.
Naumburg/Zeitz/be/mhe. - Drei Tage lang lag eine spürbare Spannung über den Werkstätten der Berufsbildenden Schule Burgenlandkreis. Der Grund: Die angehenden Kfz-Mechatroniker absolvierten ihre praktische Gesellenprüfung – den entscheidenden Abschluss ihrer dreieinhalbjährigen Ausbildung.