  Berufsausbildung im Burgenlandkreis: Motor läuft, Karriere startet - Was Kfz-Azubis zu Praxisprüfung meistern müssen

Kfz-Auszubildende im Burgenlandkreis, darunter zwei junge Frauen, durchlaufen ihre finale Praxisprüfung. Wie gut sie abgeschnitten haben – das sagt ihnen bis jetzt nur das Gefühl.

Aktualisiert: 16.01.2026, 10:40
Jonny Krüger von ATU Naumburg prüft, ob das Reifendruckkontrollsystem funktioniert.
Jonny Krüger von ATU Naumburg prüft, ob das Reifendruckkontrollsystem funktioniert. (Foto: Holger Behrens)

Naumburg/Zeitz/be/mhe. - Drei Tage lang lag eine spürbare Spannung über den Werkstätten der Berufsbildenden Schule Burgenlandkreis. Der Grund: Die angehenden Kfz-Mechatroniker absolvierten ihre praktische Gesellenprüfung – den entscheidenden Abschluss ihrer dreieinhalbjährigen Ausbildung.