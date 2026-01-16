weather wolkig
Die Besucherzahl des Naumburger Doms fiel 2025 leicht niedriger aus als 2024 - und deutlich niedriger als in der Zeit vor dem Welterbe-Titel. Vereinigte Domstifter sehen für den Gästerundgang eine bestimmte Ursache.

Von Harald Boltze Aktualisiert: 16.01.2026, 10:48
Im Winter herrscht im Naumburger Dom die übliche Touristenflaute, doch auch das Gesamtjahr 2025 war nicht berauschend.
Naumburg - Im Sommer 2018 war die Euphorie in Naumburg groß. Der Welterbe-Titel für den Naumburger Dom war gerade verliehen worden. Ab jetzt sollten die Besucherzahlen am Domplatz nur noch in eine Richtung gehen – nach oben, so war sich ein jeder sicher. Ministerpräsident Reiner Haseloff versprach sich „neue Impulse für den Kulturtourismus“.