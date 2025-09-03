Weil das Städtisches Klinikum in Dessau als bisheriger Partner den Preis pro Portion erheblich erhöhen wollte, wechseln Franz- und Rosseltreff den Essensbieter.

Dessau-rosslau/MZ. - Seit dem 1. September werden die Sozialeinrichtungen Franz- und Rosseltreff nicht mehr vom Städtischen Klinikum mit Mittagessen beliefert. Das in der Sanierung befindliche städtische Krankenhaus hatte angekündigt, den Essenspreis zu erhöhen, so dass die Gäste der beiden Treffs pro Portion 4,40 Euro hätten bezahlen müssen. „Das wäre zu viel für unsere Besucher“, sagt Andreas Heinze, Geschäftsführer der ASG Dessau, die den Franztreff nach dem Rückzug des DRK Dessau übernommen hat.