Keyless-Diebe schlagen wieder in Dessau zu: 95.000 Euro teurer BMW X5 in Törten entwendet

Dessau/MZ. - Nach Wochen der Ruhe haben in Dessau-Roßlau wieder Keyless-Diebe zugeschlagen. In der Nacht zum Sonnabend, 30. November, haben sie in Törten einen 95.000 Euro teuren BMW gestohlen. Der 45-jährige Besitzer hatte die Polizei am Sonnabend gegen 5.30 Uhr alarmiert.

Der BMW X5 war am Vorabend ordnungsgemäß unter einem Carport auf dem eigenen Grundstück im Finkenweg abgestellt und verschlossen worden. Der Fahrzeugschlüssel wurde vom Eigentümer nach Angaben der Polizei im Haus aufbewahrt. Durch die unbekannten Täter konnte in der Folge offensichtlich das „Keyless-go- und Ortungssystem“ des Autos überbrückt werden.

Die Polizei hat das Auto zur Fahndung ausgeschrieben.

Bei Autos mit der Keyless-Funktion rät die Polizei den Schlüssel im Haus an einem funksicheren Ort aufzubewahren. Inzwischen gibt es dazu extra Angebote.

Die Keylessdiebe haben es gezielt auf Einfamilienhaussiedlungen abgesehen, weil dort die Autos meist direkt neben dem Haus abgestellt und die Entfernung zwischen Schlüssel und Auto so gering ist.