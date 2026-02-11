Vor dem Landgericht in Dessau hat am Dienstag ein Prozess gegen einen 46-jährigen, derzeit inhaftierten Angeklagten begonnen, dem besonders schwerer räuberischer Diebstahl zur Last gelegt wird.

Kassiererin wird nach Diebstahl mit Messer bedroht - Angeklagter spricht von einer Verwechslung

Dessau/MZ/tst. - Vor dem Landgericht in Dessau hat am Dienstag ein Prozess gegen einen 46-jährigen, derzeit inhaftierten Angeklagten begonnen, dem besonders schwerer räuberischer Diebstahl zur Last gelegt wird. Der Mann soll im September 2024 in einem Discounter in Bitterfeld-Wolfen nach einem Diebstahl eine Angestellte und eine weitere Person mit einem Messer bedroht haben.