  4. Prozess am Landgericht in Dessau: Kassiererin wird nach Diebstahl mit Messer bedroht - Angeklagter spricht von einer Verwechslung

Vor dem Landgericht in Dessau hat am Dienstag ein Prozess gegen einen 46-jährigen, derzeit inhaftierten Angeklagten begonnen, dem besonders schwerer räuberischer Diebstahl zur Last gelegt wird.

11.02.2026, 14:52
Das Landgericht Dessau-Roßlau im Justizzentrum Anhalt.
Dessau/MZ/tst. - Vor dem Landgericht in Dessau hat am Dienstag ein Prozess gegen einen 46-jährigen, derzeit inhaftierten Angeklagten begonnen, dem besonders schwerer räuberischer Diebstahl zur Last gelegt wird. Der Mann soll im September 2024 in einem Discounter in Bitterfeld-Wolfen nach einem Diebstahl eine Angestellte und eine weitere Person mit einem Messer bedroht haben.