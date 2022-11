Kappen auf - Narren tricksen Bürgermeisterin Müller aus und erobern Rathaus Roßlau

Es geht wieder los: Dessau-Roßlaus Narren sind in die fünfte Jahreszeit gestartet. in Roßlau gibt es eine Besonderheit.

Rossslau/MZ - Zünftig und mit großem Aufgebot haben die Karnevalisten aus Dessau Roßlau am 11.11. punkt 11.11 Uhr ihre närrischen Sessionen gestartet. Gemeinsam setzten sich die Vereine im Brauhaus zum Alten Dessauer die Kappen auf und übernahmen in der Stadt die Regie in der 5. Jahreszeit die zum Aschermittwoch.