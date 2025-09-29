Olvina Cora und Alda Shehi sind Medizinisch-technische Assistentinnen. Ausgebildet wurden sie in Albanien. Über die Hürden, die sie und das Klinikum als Arbeitgeber meistern müssen.

Kampf um Berufsanerkennung: Olvina Cora und Alda Shehi aus Albanien werden am Klinikum in Dessau gebraucht

Chefärztin Prof. Dr. Sabine Westphal mit ihren neuen Kolleginnen aus Albanien, Olvina Cora (l.) und Alda Shehi (r.), im Labor des Städtischen Klinikums Dessau. Die Berufsanerkennung für die beiden Medizinisch-technischen Assistentinnen ist nicht leicht zu erreichen.

Dessau/MZ. - Starke Nerven und Durchhaltevermögen, die braucht nicht nur Prof. Dr. Sabine Westphal, die Chefärztin des Instituts für Klinische Chemie und Laboratoriumsdiagnostik am Städtischen Klinikum in Dessau. Die brauchen auch ihre beiden neuen Kolleginnen Olvina Cora und Alda Shehi.