Maribel Pietzner leitet den Standort von JA-Dialog in Wolfen und engagiert sich zugleich im Ruderclub für den Nachwuchs und dessen gesunde Ernährung.

Maribel Pietzner leitet über 160 Mitarbeitende bei JA-Dialog und engagiert sich im Ruderclub für gesunde Ernährung von Kindern und Jugendlichen.

Wolfen/MZ. - Vormittags sitzt Maribel Pietzner in Besprechungen, am Nachmittag steht sie im Bootshaus am Goitzschesee und bereitet Smoothies für die Kinder und Jugendlichen zu. Seit 2016 leitet sie den Standort von JA-Dialog in Wolfen. Das Unternehmen übernimmt für andere Firmen den Kundenservice. Rund 160 Menschen arbeiten dort, in der ganzen Gruppe sind es über 500.