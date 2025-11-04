weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Rassegeflügelzuchtverein Roßlau: Jubiläumsschau soll trotz Vogelgrippe stattfinden - 140 Geflügeltiere werden gezeigt

Der Rassegeflügelzuchtverein Roßlau feiert 130-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass soll am Wochenende eine besondere Geflügelschau stattfinden. Was geplant ist.

Von Leonie Beer 04.11.2025, 18:00
Geflügelzüchter Andreas Simon aus Rodleben mit seinen modernen englischen Zwergkämpfern.
Geflügelzüchter Andreas Simon aus Rodleben mit seinen modernen englischen Zwergkämpfern. Fotos: Thomas Ruttke

Rodleben/MZ. - Über 100 Geflügeltiere hält Andreas Simon auf seinem Grundstück in Rodleben. Und nicht nur das, er züchtet sie auch selbst. Verschiedene Hühnerarten, Laufenten, Wachteln und Puten. „Alles, außer Gänse“, sagt Simon.