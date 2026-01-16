weather wolkig
  4. Fall von Aujeszkysche Krankheit in nachbarlandkreis: Jäger in Dessau-Roßlau warnen vor tödlicher Krankheit - Hunde und Katzen können sterben

Infizierte Wildschweine können die sogenannte Pseudowut auch an Haustiere weitergeben. Welche Vorsichtsmaßnahmen Tierhalten ergreifen können, sagt Dessau-Roßlaus Kreisjägermeister.

Von Oliver Müller-Lorey 16.01.2026, 14:00
Wildschweine können Träger eines gefährlichen Virus sein. Hunde und Katzen, die sich anstecken, haben so gut wie keine Überlebenschance.
Foto: Lino Mirgeler/dpa

Dessau-Roßlau/MZ. - Jäger in Sachsen-Anhalt und der Landkreis Wittenberg warnen vor einer tückischen Seuche, die von Wildschweinen auf Hunde und Katzen übertragen werden kann und so gut wie immer tödlich verläuft: die sogenannte Aujeszkysche Krankheit.