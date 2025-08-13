Die MZ hat Stadtverwaltung, Jobcenter und den Deutsche Städte- und Gemeindebund gefragt, ob eine Arbeitspflicht für Bürgergeldempfänger und Asylbewerber in Dessau-Roßlau grundsätzlich möglich wäre. Der Vorstoß kam von der AfD.

Ist eine Arbeitspflicht für Bürgergeldempfänger und Asylbewerber in Dessau-Roßlau rechtlich möglich?

Gemeinnützige Arbeit: Die AfD in Dessau-Roßlau fordert eine Arbeitspflicht für Asylbewerber und Bürgergeldempfänger.

Dessau-Roßlau/MZ. - Nachdem Vertreter von Parteien und Fraktionen aus Dessau-Roßlau erste Einschätzungen zum AfD-Vorschlag zur Arbeitspflicht von Asylbewerbern und Bürgergeldempfängern abgegeben haben, hat die MZ weitere Akteure nach der Umsetzbarkeit befragt. Jobcenter sowie Städte- und Gemeindebund haben das Papier, das auf der kommenden Stadtratssitzung besprochen werden soll, eingeordnet.