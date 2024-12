Nach einer Havarie im Frühjahr war klar: In der Dessauer Puschkinallee muss mehr getan werden. Warum das für die DVV eine besondere Herausforderung ist, die Spezialisten erfordert.

In der Dessauer Puschkinallee wird ein 100 Jahre alter Kanal saniert: Warum das so lange dauert

Baubesprechung in der Puschkinallee, wo die Stadtwerke einen Kanal sanieren: Matthias Basener, Dino Höll und Thomas Luckmann (v.l.n.r.)

Dessau/MZ. - Seit einem halben Jahr wird in der Puschkinallee, zwischen Kreisel und Hardenbergstraße, gebaut. Oder eben nicht gebaut, wie es viele Dessauer beobachten. Die Baustelle in der Puschkinallee liegt in der Verantwortung der Stadtwerke Dessau.