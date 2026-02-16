weather schneeregen
Dessau-Roßlau
Ist es die Lust, weiterhin produktiv zu sein, oder die zu geringe Rente, um davon leben zu können? Immer mehr Rentner sind weiter gefordert.

Von Oliver Müller-Lorey Aktualisiert: 16.02.2026, 17:14
Vor allem Frauen arbeiten nach dem Renteneintritt in der Reinigung weiter.
Vor allem Frauen arbeiten nach dem Renteneintritt in der Reinigung weiter. Foto: picture alliance / dpa

Dessau-rosslau/MZ. - Ist es die Lust, weiterhin produktiv zu sein, oder die zu geringe Rente, um davon leben zu können? Immer mehr Dessau-Roßlauer, die eigentlich in Rente gehen könnten, arbeiten weiter. Das zeigen Zahlen, die die Bundesagentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Ost am Freitag veröffentlicht hat.