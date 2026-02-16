Ist es die Lust, weiterhin produktiv zu sein, oder die zu geringe Rente, um davon leben zu können? Immer mehr Rentner sind weiter gefordert.

Immer mehr Rentner gehen noch arbeiten - Zahl in Anhalt-Wittenberg steigt auf über 5.000

Vor allem Frauen arbeiten nach dem Renteneintritt in der Reinigung weiter.

Dessau-rosslau/MZ. - Ist es die Lust, weiterhin produktiv zu sein, oder die zu geringe Rente, um davon leben zu können? Immer mehr Dessau-Roßlauer, die eigentlich in Rente gehen könnten, arbeiten weiter. Das zeigen Zahlen, die die Bundesagentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Ost am Freitag veröffentlicht hat.