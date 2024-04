Nach dem Diebstahl einer Tasche im Dessauer Stadtzentrum sucht die Polizei Zeugen der Tat. Diese hat sich am Donnerstag am Rand des Stadtparks ereignet.

Dessau/MZ. - Nach dem Diebstahl einer Tasche im Dessauer Stadtzentrum sucht die Polizei Zeugen der Tat.

Am Donnerstag war eine 78 Jahre alte Frau mit ihrem Fahrrad auf der Kavalierstraße in Richtung Friedrichstraße am Stadtpark entlanggefahren, als ein Mann gegen 15.45 Uhr auf sie zugerannt kam und ihre schwarze Sporttasche vom Gepäckträger riss. Im Anschluss flüchtete er in Richtung Kavalierstraße davon. In der Tasche befand sich hauptsächlich Kleidung.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben: Etwa 1,80 Meter groß, zwischen 16 und 18 Jahre alt, schlank. Er trug eine bunte gelb-rot-grüne Jacke eine bräunliche Hose und ein Basecap.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0340/2 50 30 oder per E-Mail an [email protected] zu melden.