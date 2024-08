Das historische Haus in der Johannisstraße war in den letzten Monaten eine Baustelle, so entstand unter anderem im Erdgeschoss die Weinbar „Feinherb“.

Im Schwabehaus in Dessau wurde gebaut - Jetzt ist alles fertig und das wird am Samstag gefeiert

Dessau/MZ. - Der Schwabehausverein hat Grund zum Feiern und will dies am Samstagabend beim „Schwof im Hof“ mit den Dessau-Roßlauern tun. Für die Party gibt es gleich zwei erfreuliche Anlässe: Zum einen sind die Bauarbeiten am und im Schwabehaus, die in den letzten Monaten erfolgten, abgeschlossen und zum anderen kann mit der Weinbar „fein.herb“ ein neuer Mieter begrüßt werden.