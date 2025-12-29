Einkaufen in Dessau-Roßlau „Ich bin von den Besucherzahlen angenehm überrascht“ - So bilanzieren Händler in Dessau das Weihnachtsgeschäft
Die Weihnachtszeit ist vorbei und langsam kehrt überall wieder normaler Betrieb ein. Doch wie lief das Geschäft in der Adventszeit für die Händler in Dessau-Roßlau?
Aktualisiert: 29.12.2025, 13:58
Dessau-Roßlau/MZ. - Ein Weihnachtsgeschenk für den Opa beziehungsweise für den Vater musste noch her, erzählen Kerstin und Lena Görg. Deswegen sind sie in die Tourist-Information gekommen und haben das Dessau-Monopoly gekauft und dazu ein paar Süßigkeiten. Es sei das letzte Geschenk gewesen, das einen Tag vor Weihnachten noch gefehlt habe.