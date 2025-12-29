weather schneeregen
  4. Einkaufen in Dessau-Roßlau: „Ich bin von den Besucherzahlen angenehm überrascht“ - So bilanzieren Händler in Dessau das Weihnachtsgeschäft

Die Weihnachtszeit ist vorbei und langsam kehrt überall wieder normaler Betrieb ein. Doch wie lief das Geschäft in der Adventszeit für die Händler in Dessau-Roßlau?

Von Leonie Beer Aktualisiert: 29.12.2025, 13:58
Julia Geupel verkauft in der Tourist-Information ein Dessau Monopoly an Kerstin und Lena Görg.
Julia Geupel verkauft in der Tourist-Information ein Dessau Monopoly an Kerstin und Lena Görg. Fotos: Thomas Ruttke

Dessau-Roßlau/MZ. - Ein Weihnachtsgeschenk für den Opa beziehungsweise für den Vater musste noch her, erzählen Kerstin und Lena Görg. Deswegen sind sie in die Tourist-Information gekommen und haben das Dessau-Monopoly gekauft und dazu ein paar Süßigkeiten. Es sei das letzte Geschenk gewesen, das einen Tag vor Weihnachten noch gefehlt habe.