Die Weihnachtszeit ist vorbei und langsam kehrt überall wieder normaler Betrieb ein. Doch wie lief das Geschäft in der Adventszeit für die Händler in Dessau-Roßlau?

„Ich bin von den Besucherzahlen angenehm überrascht“ - So bilanzieren Händler in Dessau das Weihnachtsgeschäft

Julia Geupel verkauft in der Tourist-Information ein Dessau Monopoly an Kerstin und Lena Görg.

Dessau-Roßlau/MZ. - Ein Weihnachtsgeschenk für den Opa beziehungsweise für den Vater musste noch her, erzählen Kerstin und Lena Görg. Deswegen sind sie in die Tourist-Information gekommen und haben das Dessau-Monopoly gekauft und dazu ein paar Süßigkeiten. Es sei das letzte Geschenk gewesen, das einen Tag vor Weihnachten noch gefehlt habe.