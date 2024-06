Sorge vor Konkurrenz durch private Uni Hochschule Anhalt sauer über Pläne für Privat-Uni in Dessau - Rektor: „Aussagen grundsätzlich falsch“

Der Rektor der Hochschule Anhalt kritisiert, in die Pläne für eine private Universität in Dessau kaum eingebunden worden zu sein. Außerdem würden sich Fächer überschneiden. Auch was den Zeitplan und die Finanzierung betrifft, gibt der Wissenschaftler der geplanten Uni kaum Chancen.